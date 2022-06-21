قبيل قمة الاتحاد الاوروبي.. المعارك تحتدم شرقي اوكرانيا

العالم - الأزمة الاوكرانية

وجاء ذلك قبل قمة للاتحاد الأوروبي من المتوقع أن ترحب بمساعي كييف لنيل عضويته.

واعلنت روسيا ان قوات الصواريخ والمدفعية التابعة لها ضربت، نحو 148 منطقة تجمع للقوات والمعدات الأوكرانية، و25 مركز قيادة، و59 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار.

وزارة الدفاع الروسية اعلنت استهداف مطار أرتسيز في مقاطعة أوديسا التي تمتلك أكبر ميناء في أوكرانيا على البحر الأسود والذي تحاصره البحرية الروسية،، ما أدى إلى تدمير محطة للتحكم بالطائرات بدون طيار كما اعلنت ان دفاعتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز ميغ - 29 و9 طائرات أوكرانية بدون طيار في الجو.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توقع أن تصعد موسكو هجماتها قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة. واشاد بصمود قواته امام هجوم القوات الروسية وخاصة في مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرو دونيتسك.

واعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ قادة دول الاتحاد السبعة والعشرين سيناقشون في قمّتهم المقرّرة يومي الخميس والجمعة في بروكسل مسألة منح كلّ من أوكرانيا ومولدافيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت الدول الأعضاء بالموافقة على الحصول على الترشح، الذي يجب أن يصدر بالإجماع.

ولم يسبق أن تمّ إصدار رأي في وقت قصير كهذا بشأن طلب ترشّح، وهي حالة طارئة بسبب الحرب الروسية في اوكرانيا ويضعها الأوروبيون في إطار دعمهم لها في مواجهة روسيا.