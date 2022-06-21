زاخيكو.. مدينة عراقية عمرها 3400 عام تخرج من تحت الماء

العالم- منوعات

وقام علماء الآثار الأكراد والألمان بالتنقيب، على طول نهر دجلة في منطقة كردستان شمال العراق، في يناير وفبراير.

كان المشروع بالشراكة مع مديرية الآثار والتراث في دهوك للحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة للأجيال القادمة.

وبحسب موقع CNN، يُعتقد أن الموقع الأثري (كيمون) هو مدينة (زاخيكو) التي تعود إلى العصر البرونزي، وهي مركز رئيسي لإمبراطورية ميتاني التي سادت من 1550 إلى 1350 قبل الميلاد.

امتدت أراضي المملكة من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى شمال العراق، بحسب إيفانا بولجيز، الأستاذة المبتدئة في قسم آثار وآثار الشرق القريب في جامعة فرايبورغ في بريسغاو بألمانيا، وأحد مديري المشروع.

وغرقت (زاخيكو) تحت الماء بعد أن بنت الحكومة العراقية سد الموصل في الثمانينيات.

بعد أن علمت "بولجيز" أن المدينة قد عاودت الظهور، سارع فريقها إلى حفر الموقع لأنه لم يكن معروفًا متى سيرتفع منسوب المياه مرة أخرى.

وقالت بولجيز: "بسبب ضغط الوقت الهائل، حفرنا في درجات حرارة متجمدة، ثلج، برد، مطر، حتى عواصف. فضلا عن النهار المشمس في بعض الأحيان، لا نعرف متى سترتفع المياه مرة أخرى وكم من الوقت سيكون لدينا.

تم بالفعل توثيق قصر عندما ظهرت المدينة لفترة وجيزة في عام 2018، ولكن تم توثيق العديد من الهياكل الإضافية خلال الحفريات الأخيرة.

تشمل بعض الاكتشافات حصنًا مكتملًا بالأبراج والجدران ومبنى تخزين بطول عدة طوابق.

وقال الباحثون إن الكثير من الهياكل كانت مصنوعة من طوب اللبن المجفف بالشمس، والذي عادة لا يصمد جيدًا تحت الماء.

ومع ذلك، عانت (زاخيكو) من زلزال حوالي عام 1350 قبل الميلاد، وانهارت أجزاء من الجدران العلوية وغطت المباني.

واضافت بولجيز، انه لا يُعرف سوى القليل عن السكان القدامى الذين بنوا المدينة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن الباحثين لم يتعرفوا على عاصمة الإمبراطورية أو اكتشفوا أرشيفهم.

ومع ذلك، فإن بعض القطع الأثرية المكتشفة خلال الحفريات الأخيرة يمكن أن تساعد في توفير نظرة ثاقبة.

عثر علماء الآثار على خمس أواني خزفية تحتوي على أكثر من 100 لوح مسماري طيني، يعود تاريخها إلى ما بعد الزلزال.

وبحسب بيان صحفي، يعتقد أنهم من العصر الآشوري الوسيط، الذي استمر من 1350 إلى 1100 قبل الميلاد، ويمكن أن يسلطوا الضوء على زوال المدينة وصعود الحكم الآشوري في المنطقة.

وقال بيتر بفالزنر، أستاذ علم الآثار في الشرق القريب في جامعة توبنغن وأحد مديري التنقيب، في بيان: "إنها معجزة أن الألواح المسمارية المصنوعة من الطين غير المحروق بقيت تحت الماء لعقود عديدة".

لم يتم فك رموز الأجهزة اللوحية بعد، لكن بولجيز افترض أنها تنتمي إلى أرشيف خاص.

وقال "أشعر بالفضول بعد ذلك لمعرفة ما ستكشفه دراسة النصوص المسمارية عن مصير المدينة وسكانها بعد الزلزال المدمر".

جميع القطع الأثرية التي تم التنقيب عنها ، بما في ذلك الألواح ، موجودة في متحف دهوك الوطني.

قبل أن تختفي المدينة مرة أخرى تحت الماء، قام الباحثون بتغطية الأنقاض بملاءات بلاستيكية محكمة الإغلاق مثبتة بالحجارة والحصى.

وتأمل "بولجيز" أن تحمي هذه الإجراءات الموقع القديم من التعرية المائية وتمنعه ​​من الاختفاء تمامًا.