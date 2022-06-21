وزير الطاقة اللبناني يعلن توقيع عقد شراء الغاز مع مصر عبر سوريا

العالم- لبنان

واشار وليد فياض بعد توقيع عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر سوريا وصولا الى معمل دير عمار، الى انه "لما حصل هذا الاتفاق لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الاولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا الى تأمين زيادة للكمية".

ولفت الى انه بتوقيع الاتفاق يكون لبنان ومصر والادرن وسوريا قد انجزوا كافة الخطولات من اجل السير قدما لتأمين الكهرباء للشعب اللبناني.

واعلن فياض بان تنفيذ هذا المشروع سيؤمن تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات اضافية ولبنان بأمس الحاجة اليها.

ولفت الى اننا نتطلع الى الضمانات النهائية من الولايات المتحدة الاميركية حول العقوبات لتامين تنفيذ المشروع.

بدوره، أكد ممثل السفير السوري أننا "جاهزون لتمرير الغاز المصري الى لبنان دون أي تأخير، ولا يوجد أي مشكلة قانونية أو تجارية أمام تنفيذ الاتفاقية"، لافتًا إلى أن "سوريا برئاسة الرئيس بشار الأسد ستكون سندًا رئيسًا لأي مبادرة عربية حقيقية".

وفي السياق، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، بان سوريا ولبنان ومصر وقعوا في بيروت اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز المصري عبر سوريا إلى لبنان كل عام.