توقيع اتفاقيات استثمارية بين 'مصر والسعودية'

العالم - مصر

وصل محمد سلمان مساء الاثنين إلى مصر في مستهلِّ جولة في المنطقة تقوده أيضاً إلى كلٍّ من الأردن وتركيا.

ونشرت صحيفة الأهرام الحكومية على موقعها الإلكتروني أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "استضافت مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7,7 مليار دولار".

وأضافت الصحيفة أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة كانت بين "مجموعات استثمارية سعودية وجهات مصرية حكومية وخاصة"، وشملت عدة قطاعات، بينها البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت 62%، لتصل إلى 9,1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل العام السابق له.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11,2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بارتفاع قدره 17% عن العام المالي السابق له.

تسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في العالم جرّاء تبعات الحرب الروسية الأوكرانية. فقد طلبت مصر دعماً من صندوق النقد الدولي يتمثّل في قرض جديد، خصوصاً في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.