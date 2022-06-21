الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قريوت تعلن النفير الجمعة للتصدي لعربدة المستوطنين

قريوت تعلن النفير الجمعة للتصدي لعربدة المستوطنين
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت في بلدة قريوت جنوب شرق نابلس اليوم الثلاثاء، دعوات لعدِّ الجمعة القادمة يوم غضب ونفير عام في البلدة، للتصدي لعربدة المستوطنين ووقف التغول الاستيطاني الذي يهددها.  

العالم- فلسطين

وقال الناشط بشار القريوتي في تصريح صحفي: إن مسيرات حاشدة ستنطلق يوم الجمعة القادمة من بلدة قريوت وكل القرى المجاورة، للتصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة، واقتحاماتهم المتصاعدة للبلدة.

ودعا القريوتي لتركيز الحشود في منطقة معينة، ومشاركة المؤسسات والنشطاء والإعلاميين لإظهار التهديد الخطير الذي تتعرض له قريوت من الاحتلال، وحالة التضييق المستمرة على البلدة من الاتجاهات كافة.

وناشد القريوتي كل الغيورين والمخلصين المنتميين لهذا الوطن، بالتكاتف والتعاون والوقوف معاً من أجل دحر الاحتلال عن أرضنا.

ونبَّه إلى أن الأيام القادمة صعبة، وهي بحاجة إلى إصرار وتحدٍّ وصمود، لتبقى الأرض ونعيش بحرية وكرامة.

وتتعرض بلدة قريوت لهجمة استيطانية واسعة، حيث شرع مستوطنون مؤخراً ببناء مستوطنة على أراضي المواطنين في منطقة "البطاين" تمهيداً للسيطرة على كامل الأراضي الواقعة جنوب قريوت.

وستؤدي المستوطنة الجديدة إلى ربط مستوطنة "عيليه" مع مستوطنة "شيلو"، والمنطقة المستهدفة عبارة عن تلة تمتد على مساحة 100 دونم من أراضي المواطنين الزراعية جنوب قريوت والتي تملكها عدة عائلات بينها كساب وعازم.

روابط ذات صلة

الإعلام العبري: لبيد يرأس كيان الاحتلال الأسبوع المقبل

حماس تدين اعتداء مستوطنين على كنيسة بالقدس المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قريوت تعلن النفير الجمعة للتصدي لعربدة المستوطنين

خلال افتتاحه منتدى اقتصادي.. أمير قطر يحذر من 'ركود عالمي'

القطاع النسوي بصنعاء ينظم وقفات احتجاجية تنديدا بالاساءة للرسول الأعظم

نقل 36 اسرة ’داعشية’ من مخيم الهول بسوريا الى العراق

عمال سكك الحديد ببريطانيا يبدأون أكبر إضراب في القطاع منذ 33 عاما

محافظ عدن: التظاهرات تعكس الرفض الشعبي لتواجد المحتل