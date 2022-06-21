قريوت تعلن النفير الجمعة للتصدي لعربدة المستوطنين

العالم- فلسطين

وقال الناشط بشار القريوتي في تصريح صحفي: إن مسيرات حاشدة ستنطلق يوم الجمعة القادمة من بلدة قريوت وكل القرى المجاورة، للتصدي لاعتداءات المستوطنين المتكررة، واقتحاماتهم المتصاعدة للبلدة.



ودعا القريوتي لتركيز الحشود في منطقة معينة، ومشاركة المؤسسات والنشطاء والإعلاميين لإظهار التهديد الخطير الذي تتعرض له قريوت من الاحتلال، وحالة التضييق المستمرة على البلدة من الاتجاهات كافة.



وناشد القريوتي كل الغيورين والمخلصين المنتميين لهذا الوطن، بالتكاتف والتعاون والوقوف معاً من أجل دحر الاحتلال عن أرضنا.



ونبَّه إلى أن الأيام القادمة صعبة، وهي بحاجة إلى إصرار وتحدٍّ وصمود، لتبقى الأرض ونعيش بحرية وكرامة.



وتتعرض بلدة قريوت لهجمة استيطانية واسعة، حيث شرع مستوطنون مؤخراً ببناء مستوطنة على أراضي المواطنين في منطقة "البطاين" تمهيداً للسيطرة على كامل الأراضي الواقعة جنوب قريوت.



وستؤدي المستوطنة الجديدة إلى ربط مستوطنة "عيليه" مع مستوطنة "شيلو"، والمنطقة المستهدفة عبارة عن تلة تمتد على مساحة 100 دونم من أراضي المواطنين الزراعية جنوب قريوت والتي تملكها عدة عائلات بينها كساب وعازم.