انطلاق أول قطار شحن دولي "سككي -بحري" من الصين إلى إيران

العالم - ايران

وقد غادر قطار الشحن يوم الاثنين من محطة ينتشوان الجنوبية في منطقة هوي نينغشيا ذاتية الحكم بالصين ، للعبور من ممر هورجوس في منطقة شينجيانغ الايغورية ذاتية الحكم وكازاخستان وبحر قزوين وصولا الى ميناء أنزلي في محافظة كيلان شمال إيران.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى ميناء أنزلي في شمال إيران في حوالي 20 يومًا.

ويحتوي هذا القطار 51 حاوية قياسية بوزن حمولة حوالي 1400 طن وقيمة حمولة تزيد عن 3 ملايين و 60 ألف دولار.

ويقلل هذا المسار الجديد من الوقت المطلوب لنقل البضائع بمقدار 20 يومًا مقارنةً بطريق القطار الدولي السابق بين ينتشوان وإيران ، ويوفر 897 دولارًا أو 6000 يوان صيني لكل حاوية.

وفقًا للخبراء ، سيؤدي إطلاق قطار شحن دولي عبر بحر قزوين من نينغشيا إلى إيران إلى ايجاد قناة نقل سككية وبحرية دولية منخفضة التكلفة لنينغشيا والمحافظات المجاورة إلى إيران والشرق الأوسط.