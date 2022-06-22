الكنيست "الإسرائيلي" يصوت على حل نفسه

العالم - الاحتلال

وقدم مشروع القانون من رئيس كتلة الليكود والمعارضة في الكنيست يارليف ليفين.



وتم إقرار القانون بأغلبية 110 أصوات، بدون أي معارضة.



وسيتم التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالث الأسبوع المقبل، ليصبح ساريًا المفعول.



وبهذه الخطوة في حال تمت سيصبح يائير لابيد رئيسًا للوزراء في الحكومة الانتقالية بموجب اتفاق التناوب مع نفتالي بينيت.



وبذلك سيبقى مشروع قانون الطوارئ في الضفة الغربية ساريًا المفعول حتى انتخاب كنيست جديد في شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وهي انتخابات خامسة في غضون 3 سنوات ونصف.

