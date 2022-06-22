الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الكنيست "الإسرائيلي" يصوت على حل نفسه

الكنيست
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى.

العالم - الاحتلال

وقدم مشروع القانون من رئيس كتلة الليكود والمعارضة في الكنيست يارليف ليفين.

وتم إقرار القانون بأغلبية 110 أصوات، بدون أي معارضة.

وسيتم التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالث الأسبوع المقبل، ليصبح ساريًا المفعول.

وبهذه الخطوة في حال تمت سيصبح يائير لابيد رئيسًا للوزراء في الحكومة الانتقالية بموجب اتفاق التناوب مع نفتالي بينيت.

وبذلك سيبقى مشروع قانون الطوارئ في الضفة الغربية ساريًا المفعول حتى انتخاب كنيست جديد في شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وهي انتخابات خامسة في غضون 3 سنوات ونصف.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الكنيست "الاسرائيلي" يصوت اليوم على حلّ نفسه

تأثير الانتخابات على اقتصاد كيان الاحتلال "الاسرائيلي"

الإعلام العبري: نتنياهو يريد تأجيل حل الكنيست وتشكيل حكومة بديلة

أزمة الإحتلال السياسية..أعمق من إنتخابات مبكرة 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. زلزال افغانستان المدمر يزيد من أزمتها الاقتصادية الحادة

الكنيست "الإسرائيلي" يصوت على حل نفسه

تصدير مليوني برميل من النفط الايراني الى الصين

وزير الاعلام اللبناني: ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية جدي

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 950 قتيلا و610 جرحى

حقوق تنفي التنازل عن الاستحقاقات البديلة عن الكتلة الصدرية