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مقتدى الصدر: ايران لم تمارس اية ضغوطات على أي طرف عراقي

مقتدى الصدر: ايران لم تمارس اية ضغوطات على أي طرف عراقي
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تمارس اية ضغوطات على اي طرف شيعي.

العالم - العراق

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