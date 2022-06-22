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ناشط سعودي مهاجما محمد بن سلمان: هذا ما فعله بأموالنا

ناشط سعودي مهاجما محمد بن سلمان: هذا ما فعله بأموالنا
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

شن الناشط السعودي تركي الشلهوب هجوما على ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، بعد رفع حجم الودائع السعودية لدى مصر، خلال زيارة الحاكم الفعلي للمملكة إلى القاهرة.

العالم- السعودية

تركي الشلهوب اتهم محمد بن سلمان بسرقة أموال السعوديين وقوتهم، قائلا في تغريدة عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”: “ودائع السعودية في مصر حوالي 13.5 مليار دولار، واليوم زادها الأرعن ابن سلمان 7.7 مليار دولار، لتصبح 21.2 مليار دولار.. ابن سلمان سرقها من قوت الشعب، وأعطاها للسيسي الذي سرقها هو الآخر”.

وكان رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا قبل أيام الدول الخليجية إلى تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة بدلا من الاعتماد على الودائع في تأمين الاحتياطي النقدي.

وأجرى بن سلمان زيارة لمصر استغرقت يومين، تضمنت توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، وبين القطاع الخاص في الدولتين بقيمة تصل إلى 7.7 مليار دولار.

وفي ختام الزيارة، أعلنت الرئاسة المصرية، أن السعودية تعتزم ضخ استثمارات قيمتها 30 مليار دولار.

وقالت الرئاسة في بيان، إن الجانبين اتفقا على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا.

وكانت السعودية والإمارات قد قدمتا لمصر، خلال شهر مايو الماضي، أربعة مليارات دولار في صورة مساعدات عاجلة، لإنقاذ الوضع الاقتصادي المصري المتأزم.

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ناشط سعودي مهاجما محمد بن سلمان: هذا ما فعله بأموالنا