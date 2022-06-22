الصحة الإيرانية: 3 حالات وفاة بالكورونا خلال 24 ساعة

العالم - ايران



وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي الأربعاء عن تسجيل 265 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و235 ألفا و440 شخصا.

وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 60 ألف و989 شخصا لغاية الآن.

وأضافت أن 251 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية أن 52 مليون و537 ألف و461 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

یذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت 30 أیار لأول مرة عن عدم تسجيل وفاة بين المصابين بفيروس كورونا وتصفير الوفيات بعد نحو ثلاث سنوات من تفشي الفيروس.