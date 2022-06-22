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إيران تعرب عن تعاطفها مع الشعب الأفغاني عقب الزلزال

إيران تعرب عن تعاطفها مع الشعب الأفغاني عقب الزلزال
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن تعاطفه مع الشعب الأفغاني في أعقاب الزلزال الذي ضرب هذا البلد، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمساعدة منكوبي الزلزال.

العالم - إيران

وعزى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الأربعاء حكومة وشعب أفغانستان بضحايا حادث الزلزال المأساوي الذي ضرب اليوم جنوب شرق أفغانستان وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص فضلاً عن إلحاق أضرار مادية.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لعوائل ضحايا الحادث المأساوي سائلا البارى تعالى أن يمن على ضحايا الزلزال بالرحمة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعلن خطيب زاده استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي مساعدة لمنكوبي الزلزال.

يذكر أن زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم الأربعاء جنوب شرق أفغانستان وأجزاء من باكستان وأدى إلى مصرع واصابة المئات من الشعب الأفغاني.

وكان مركز الزلزال، على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست جنوب شرقي أفغانستان.

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