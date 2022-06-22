سوريا.. أجنحة الشام للطيران تستأنف رحلاتها من وإلى مطار دمشق الدولي غداً

العالم - سوريا

ووفقا لـ "سانا" أوضحت الشركة في بيان أنه “بعد توقف مطار دمشق الدولي قرابة الأسبوعين إثر العدوان الاسرائيلي عليه ومع إعلان وزارة النقل الانتهاء من أعمال الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان فإنه يسر أجنحة الشام للطيران أن تعلن لكل مسافريها داخل سورية وخارجها عن عودة تسيير رحلاتها المنتظمة من وإلى مطار دمشق الدولي وفق برامج رحلاتها المجدولة مسبقاً”.

وأشارت الشركة إلى جهود وزارة النقل والمؤسسة العامة للطيران المدني وإدارة مطار دمشق الدولي والكوادر الوطنية في إزالة آثار العدوان الاسرائيلي عن المطار وإعادة جميع مرافقه للعمل من جديد.

وكانت أجنحة الشام للطيران حولت كل رحلاتها الجوية إلى مطار حلب الدولي إضافة لمطار اللاذقية وذلك بعد توقف مطار دمشق الدولي جراء العدوان الاسرائيلي عليه.