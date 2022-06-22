ترجيحات بإعادة تسمية ميقاتي لتشكيل حكومة لبنانية

العالم - لبنان

ومن المتوقع أن يكلف في نهايتها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لولاية جديدة، وفقاً لما ذكرته مصادر سياسية، ليظل على رأس السلطة التنفيذية في وقت تستعد فيه البلاد لتحديات مالية وسياسية كبيرة في الأشهر المقبلة.

وبحسب بعض المصادر سيحصل الملياردير القادم من مدينة طرابلس الساحلية الشمالية على دعم أكثر من 50 من أصل 128 نائباً بالبرلمان

وقالت مصادر حزبية لـ «رويترز» إنها سترشح ميقاتي خلال المشاورات مع عون غداً في القصر الرئاسي في بعبدا.

وإذا حصل ميقاتي على أصوات العدد الأكبر من أعضاء البرلمان في الاستشارات مع النواب فسيعمد عون إلى تسميته لتشكيل الحكومة.

وإلى جانب السياسات الشائكة، سيتعين على ميقاتي توجيه البلاد مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تهدف إلى ضمان برنامج إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتصدي للانهيار المالي للبلاد.

ولا تزال الفصائل ذات الثقل السياسي والمالي اللبناني منقسمة حول قضايا رئيسية، بما في ذلك كيفية معالجة خسائر القطاع المالي التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار.

ومن الناحية النظرية، لن تدوم ولاية ميقاتي الجديدة طويلاً. فبعد انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، من المفترض أن ينتخب البرلمان رئيساً جديداً للبلاد، الذي سيقوم بتكليف شخصية مسلمة سنية أخرى لتشكيل حكومة.