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موقف متردد للاتحاد الافريقي من الآلية الثلاثية للحوار في السودان

الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

انسحب الاتحاد الافريقي من الآلية الثلاثية للحوار لكنه عاد بعد ساعات لينفي الامر عبر بيان اوضح فيه انه لم ينسحب لكنه لا يحضر بعض الانشطة بسبب انعدام الشفافية والالتزام الدقيق بعدم الاقصاء في العملية السياسية في السودان.

العالم – السودان

حديث الممثل الخاص جاء عبر مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني وهي الاقرب للمكون العسكري والمعروفة بجماعة القصر.

اجتماع قوى الحرية والتغيير للجنة المركزية بمكوناتها المختلفة اصدر بيانا فحواه الوقوف مع الشارع السوداني مايشي بان الحرية والتغيير تراجعت عن خط الحوار مع العسكر.

و ازاء مواقف لجان المقاومة الرافضة للانقلاب العسكري والحوار برمته تشير التوقعات الى افول نجم قوى الحرية والتغيير في قيادة الشارع السوداني مستقبلا.

ويترقب الشعب السوداني مليونية 30 من يونيو بيقين فرض مدنية الدولة.

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