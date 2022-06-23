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وزير الخارجية الايراني: نقف في هذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني الصبور

وزير الخارجية الايراني: نقف في هذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني الصبور
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، اننا نقف في اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني الشريف والصبور، معلنا أنه سيتم تسليم شحنات المساعدات الانسانية الايرانية بسرعة الى افغانستان لايصالها الى المنكوبين بالزلزال الذي ضرب ولايتي خوست وبكتيكا.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر إثر الزلزال الذي ضرب يوم الاربعاء ولايتي خوست وبكتيكا بأفغانستان وخلف اضرارا وخسائر كبيرة بالارواح، كتب حسين امير عبداللهيان: التزاما بواجب الجوار والأخوة، نقف في هذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني الشريف والصبور.
وقدم امير عبداللهيان في تغريدته، التعازي الى أسر ضحايا الزلزال، وتمنى المغفرة للضحايا، وللمصابين الشفاء العاجل.

وأعلن وزير الخارجية الايراني ان شحنات مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية سيتم تسليمها الى افغانستان على وجه السرعة.

وفي وقت سابق، قدم سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الايرانية، التعازي الى افغانستان حكومة وشعبا، معلنا استعداد ايران لإرسال المساعدات الانسانية الى المنكوبين بالزلزال.

ووقع زلزال مدمر في ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرق افغانستان فجر الاربعاء، أسفر عن مصرع أكثر من 1000 شخص وإصابة 1500 آخرين.

كما أعلنت السفارة الإيرانية في كابول بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية ارسلت طائرتي إسعافات أولية إلى مناطق جنوب شرق أفغانستان في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة.

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