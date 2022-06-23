القرم ستواصل تطوير حقول الغاز في البحر الأسود رغم الهجمات الأوكرانية

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وصرح مرادوف لـ"سبوتنيك": "يواصل القرميون العمل على تطوير حقول الغاز في البحر الأسود، وسنستمر في العمل".

كانت 3 منصات حفر تابعة لشركة الطاقة في القرم "تشورنومورنيفتيغاز" لضربات جوية أوكرانية يوم الإثنين الماضي، وأصيب 3 عمال فيما فقد 7 آخرين.

وأعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، الإثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت المنصات الثلاث، وكانت المنصة رقم 1 الأكثر تضررا،.

وصرح مصدر في هياكل الطاقة في شبه جزيرة القرم، تعرضت للقصف إحدى منصات الحفر على خط عرض خط عرض "كيب تارخانكوت" تعمل على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وتم تعليق العمل في المنصات الثلاث المتأثرة وتفريغ الغاز لوقف الحريق.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.