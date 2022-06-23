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محمد بن سلمان يكسر القاعدة في تركيا بسلامه! + فيديو

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

لقيت التحية التي ألقى بها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" للحرس الرئاسي التركي اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

العالم - السعودية

وعلى غير عادة الزعماء الذين يصلون إلى تركيا ويتم استقبالهم في المجمع الرئاسي بأنقرة، لم يُحيي ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الحرس الرئاسي بالجملة الشهيرة "مرحبا عسكر" بل قال "السلام عليكم".

وأظهرت لقطات مصورة ولي العهد السعودي وهو يمشي رفقة الرئيس أردوغان قبل أن يتوقفا أمام ميكرفون ردد بعدها ولي العهد السعودية عبارة "السلام عليكم" ومن ثم واصل السير.

وجرت العادة خلال استقبال الزعماء الأجانب في تركيا على أن يردد الضيف الزائر كلمة "مرحبا عسكر" ليرد الحرس الرئاسي "شكرا" بالتركية.

وتشير مصادر إلى أن هذه التحية "مرحبا عسكر" أصبحت عرفا منذ أن استخدمها "كمال الدين أتاتورك" لتحية جنود أتراك فردوا عليه بالشكر، لتصبح تقليدا دائما خلال الزيارات الرسمية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عديدة لقادة آخرين رددوا هذه العبارة أثناء استعراض الحرس الرئاسي التركي رفقة الرئيس أردوغان.

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