أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 23 يونيو 2022

ايران ..

زيارة وزير الخارجية الروسي .. التصدي للحظر على جدول أعمال طهران موسكو .

حمايت ..

الصادرات غير النفطية بلغت ستة وعشرين مليار دولار مسجلة زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي .

مردم سالاري ..

الكنيست يصوت لصالح إنحلاله, وتفاقم الأزمة السياسية والصراع على السلطة بفلسطين المحتلة.

جوان ..

تصاعد الأصوات بولاية تكساس التي تطالب بإجراء إستفتاء للإنفصال عن الولايات المتحدة .

اطلاعات ..

حزب الله ينذر بإستهداف أية محاولة صهيونية لسرقة ثروة لبنان الغازية .

جمهوري اسلامي ..

إندلاع حريق ضخم بمصفاة نفطية بمنطقة روستوف الروسية بهجوم لمسيرات أوكرانية .

خراسان ..

لاريجاني رئيس مجلس الشورى السابق .. الكيان الصهيوني ينتهج شتى الأساليب لعرقلة الإتفاق النووي.

رسالت ..

تصاعد التوتر بين أنقرة وأثينا .. مقاتلات يونانية تتصدي لأخرى تركية بأجواء بحر إيجة .

ابرار ..

تايوان تتحدث عن إعتراض طائراتها المقاتلة لتغلغل عشرات الطائرات الحربية الصينية بأجوائها .

عصر ايرانيان ..

إسماعيل هنية .. الشعب الفلسطيني لن يسمح أبدا للصهاينة بالسيطرة على المسجد الأقصى .

رويش ملت ..

هزة أرضية شديدة تضرب جنوب شرق أفغانستان وتوقع آلاف الضحايا من قتلى وجرحى.

كيهان ..

الكنيست يحل نفسه, والكيان الصهيوني يتجه لإنتخابات مبكرة , ونتنياهو يتربص للعودة .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( تفاقم الأزمة السياسية بالكيان الصهيوني ) ..

صوت الكنيست بفلسطين المحتلة لصالح انحلاله وهو تصويت اولي سيتم تأكيده بتصويت اخر الاحد .

"إن حل الكنسيت يعني التوجه لإنتخابات مبكرة ويعني إعلانا رسميا عن سقوط حكومة نفتالي بينيت" الذي اذعن الثلاثاء بفشله في المحافظة على استقرار وبقاء الائتلاف الحاكم مقابل الضغوط خاصة بعد تحول هذا الائتلاف لاقلية بالكنيست اثر انسحاب نائب اخر محسوب على الاحزاب الائتلافية. والواقع هو ان حكومة بينيت الائتلافية حملت عوامل انهيارها معها منذ تشكيلها فاحزاب الائتلاف الحاكم الثمانية لايجمعها اي عامل مشترك او رؤية مشتركة لأية قضية باستثناء رفضها لنتنياهو.

وساهم عامل الفشل الامني الذريع لهذه الحكومة مقابل الشعب الفلسطيني ومقاومته الصلبة في اتساع دائرة الخلافات بين الاحزاب الممثلة في هذه الحكومة وبالتالي لتسريع وتيرة انهيارها..

كيهان ..

في الشأن التونسي كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( ديكتاتور تونس الجديد واللعبة الخطرة ) ..

الرئيس التونسي قيس سعيد استحوذ عمليا على السلطات الثلاث بعد تجميده للبرلمان وحله للحكومة منذ العام الماضي وتصفيته للقضاء وكل ذلك خلف ذريعة الحيلولة دون سيطرة الاستبداد وعودة الديكتاتورية بحلة جديدة على حد تعبيره في اشارة لحزب النهضة .

"إن الرئيس التونسي لم يكتف بذلك بل بات يتحرك بمسار بالغ الخطورة لمسخ الهوية الإسلامية الأصيلة لتونس"

قيس سعيد اعلن عن قرب اجراء استفتاء عام على دستور تونسي جديد يحذف كون الاسلام الدين الرسمي لتونس, وذلك في تجاهل صارخ لواقع ان تونس بلد اسلامي عريق وان الاغلبية المطلقة للشعب التونسي من المسلمين. ان سعيد ينزلق في لعبة بالغة الخطورة في واقع الامر وما تشهده المدن التونسية من احتجاجات غاضبة على توجهاته مؤشر على ان القادم قد يكون اكثر خطورة بمراحل .

مردم سالاري ..

سلطت صحيفة مردم سالاري الضوء على تطورات الساحة الفرنسية والتكهنات المطروحة بعد الانتخابات البرلمانية وكتبت في مقالها (قصر الإليزيه وسط حصار مناهضي ماكرون )..

فرنسا مقبلة على اتساع الشروخ والخلافات بين قصر الاليزيه الرئاسي والبرلمان بتركيبته الجديدة بعد خسارة الائتلاف الذي يقوده ماكرون لاغلبيته المطلقة وحصول اليسار بزعامة ميلنشون واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان على ما يكفي من المقاعد النيابية لتحويل السنوات الخمس من رئاسة ماكرون الثانية الى جحيم .

" إن ماكرون يخطط لتشكيل حكومة وفاق وطني ولكن يبدو أن قوى المعارضة القوية لاتقبل بأقل من تنازله مقابل شروطها "

وفي هذا السياق لم تستبعد صحف فرنسية كبرى احتمال انزلاق البلاد في مشادات سياسية تحول دون تنفيذ ماكرون لايا من وعوده الانتخابية. كما يرى مراقبون ان فرنسا ستنشغل بقضايا صراع سياسي غير مجدي يزعزع مكانتها باوروبا والعالم .

ابتكار ..

صحيفة ابتكار كتبت عن زيارة ولي عهد السعودية لانقرة في مقالها (أهداف زيارة بن سلمان لتركيا)..

قد تكون الهواجس التركية السعودية ازاء غموض سياسات ومواقف الرئيس الامريكي احدى العوامل التي تقف وراء بدء مسار تقارب وتطبيع في العلاقات بين الرياض وانقرة .

" إن زيارة بن سلمان لتركيا تأتي بإطار جولته الإقليمية لمصر والأردن وهدفها تحسين صورته بعد قضية قتل خاشقجي"

وبالطبع مهد اردوغان لهذه الزيارة بنفسه بزيارته الرسمية للسعودية قبل اشهر ووضعه لاتهاماته بشأن خاشقجي على الرف عمليا بمسار نهج جديد لانقرة لتحسين علاقاتها المتوترة لاسباب ايدلوجية بالدرجة الاولى مع مصر والسعودية والامارات, وهو نهج يريد اردوغان من وراءع توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية واجتذاب رؤوس اموال الدول العربية الغنية بالنفط لانعاش الاقتصاد التركي الذي يعاني من ازمات خانقة قد تترك بصمات سلبية عميقة على موقف اردوغان بالانتخابات وعلى شعبية حزبه. وبالطبع لا يمكن فصل هذه الزيارة عن توجهات التنسيق بمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( ولاية تكساس تستعد لإستفتاء على الإستقلال )..

تتصاعد الاصوات الجمهورية بولاية تكساس الامريكية والتي تتطالب باجراء استفتاء عام حول مستقبل هذه الولاية وفيما اذاكانت ستنفصل ام لا عن الولايات المتحدة .

ويقول موقع " بيزنس انسايدر الامريكي" ..

"إن فرع الحزب الجمهوري بتكساس أعد مشروع قرار لطرحه على الكونغرس للموافقة على إجراء إستفتاء العام المقبل بتكساس"

والمشروع يتضمن اقامة علاقات تفضيلية خاصة بين تكساس في حالة تحولها لدولة مستقل والولايات المتحدة الامريكية .

آرمان ملي ..

صحيفة آرمان ملي كتبت في تقريرها ( تمديد التواجد العسكري التركي بليبيا )..

صادق البرلمان التركي بالاغلبيثة على طلب حكومة اردوغان بتمديد التواجد العسكري التركي في الاراضي الليبية .

"هذه الموافقة جاءت رغم معارضة العديد من النواب من ان هذا التواجد يرهق الإقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات"

وبذلك ستبقى القوات التركية مدة عام ونصف مقبلة في ليبيا من دون ان توضح انقرة فيما اذا كانت قد اخذت اذنا من اية جهة شرعية بليبيا ام لا, خاصة مع تمسك رئيس الحكومة المؤقتة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة بالسلطة بطرابلس وتشكيل فتحي باشاغا حكومة جديدة بتكليف من مجلس النواب الليبي .