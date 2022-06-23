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صحيفة بريطانية تكشف عن انقسام أوروبي حيال الوضع في أوكرانيا

صحيفة بريطانية تكشف عن انقسام أوروبي حيال الوضع في أوكرانيا
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "سبيكتاتور" (The Spectator) البريطانية أن فرنسا وألمانيا قررتا التنحي جانبا وترك أوكرانيا وحدها مع روسيا.

العالم - أوروبا

وقال الخبير أندرو تيتنبورن، في مقال نشرته الصحيفة، إن الموقف الأوروبي من الوضع في أوكرانيا ومن دعم كييف بات منقسما.

واستشهد الخبير البريطاني بنتائج دراسة أجراها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، تفيد بأن الغالبية العظمى من سكان هذه الدول يؤيدون تسوية سلمية مبكرة.

وقال تيتنبورن: "بصراحة، هذا يعني أنهم اختاروا التنحي جانبا وترك أوكرانيا بمفردها مع روسيا في محاولة للتفاوض حول الشروط الممكنة والمقبولة.

وأضاف الخبير البريطاني والمراقب لتطورات الوضع في أوكرانيا، أن إيطاليا والسويد تلتزمان بنفس الآراء، وأن الموقف الأكثر تشددا تتخذه ليتوانيا وبولندا.

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