الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

محكمة ايرانية تغرم امريكا لتورطها في اغتيال علماء ايران النوويين

محكمة ايرانية تغرم امريكا لتورطها في اغتيال علماء ايران النوويين
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

 أعلنت معاونية الشؤون الدولية للسلطة القضائية ولجنة حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الإیرانية عن صدور حكم إدانةوتغريم الولايات المتحدة الامريكية في ملف إغتیال عدد من علماء ايران النوویين.

العالم - ايران

واعلنت المعاونية : "ان هذا الحکم صدر بحق الادارة الامريكية وعدد من مؤسساتها ومسؤولين امريكيين.

واضافت: ان الحكم أصدر بهدف منع انتهاك الالتزامات الدولية والحد من السلوكيات التعسفية التي تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية دعما للكيان الصهيوني في ارتكابه الاعمال الإرهابية التي ادت إلى استشهاد عدد من علماء ايران النوويين وإلحاق أضرار جسدية ونفسية ومالية بأسرهم.

ويقضي الحكم الصادر ، بأدانة الحكومة الأمريكية وعدد من المسؤولين الأمريكيين ودفع غرامة قدرها 4 مليارات دولار و 300 مليون دولار كتعويضات مادية ومعنوية لهذه الجرائم".
وفيما اشارت المعاونية ولجنة حقوق الانسان الى دور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم النظام الصهيوني قالت: تقدم الولايات المتحدة مساعدات مالية وعسكرية مباشرة للكيان الصهيوني كل عام.

روابط ذات صلة

المتحدث باسم الحكومة: ايران لم تترك طاولة المفاوضات ابدا

عبد اللهيان: إيران لم تنأى بنفسها عن طاولة المفاوضات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اميرعبداللهيان: روسيا لا تعرقل الاتفاق في فيينا

الفتح ينتقد موقف امريكا تجاه العراق.. ويكشف عن مخطط خطير

محكمة ايرانية تغرم امريكا لتورطها في اغتيال علماء ايران النوويين

تحذير.. "قاتل قديم" يعود ليهدد العالم الحديث من جديد

إدارة بايدن تعد ’خارطة طريق’ للتطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني

فيديوغرافيك.. كارثة الزلزال المدمر في افغانستان