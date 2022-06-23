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أمير عبداللهيان: نقلت رسائل من نظيري الأوكراني الى وزير الخارجية الروسي

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

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