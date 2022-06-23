اوكرانيا تطلب السلاح وأوروبا تعدها بعضوية الاتحاد الأوروبي

العالم - الأزمة الاوكرانية

في الوقت الذي تمطر فيه القوات الروسية منطقة دونباس شرق اوكرانيا بقصف صاروخي ومدفعي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهدف من هذا القصف تدمير المنطقة بالكامل و حث حلفاء كييف مجددا على الإسراع في شحن

الأسلحة الثقيلة إليها حتى تكافئ روسيا في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي:"كان هناك قصف جوي ومدفعي مكثف في دونباس. يريدون تدمير دونباس بأكملها خطوة بخطوة. لذا نأكد مرارا وتكرارا على ضرورة تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا لوقف هذه الحشود المتوحشة ودفعها إلى ما وراء حدود البلاد".

الاوضاع صعبة في دونباس دفعت مستشار زيلينسكي، أوليكسي أريستوفيتش لوصف القتال بهدف السيطرة على مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك بانه يتجه إلى ذروة مخيفة. وتسعى روسيا إلى السيطرة على كل من المدينتين اللتين تشكلان منطقة دونباس وهي المركز الصناعي للبلاد.

وتشهد كل من سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك أعنف المعارك في الآونة الأخيرة فهناك مئات المدنيين المحاصرين في مصنع للكيماويات في سيفيرودونتسك بينما تقول موسكو إن القوات الأوكرانية هي المحاصرة في المدينة.

وفي ليسيتشانسك، نقلت وكالة تاس للأنباء عن انفصاليين تدعمهم موسكو قولهم إن الأوكرانيين في المدينة محاصرون وأصبحوا معزولين عن الإمدادات بعد الاستيلاء على طريق يربط المدينة ببلدة سيفيرسك.

وفي خطوة رمزية الى حد بعيد تهدف لرفع الروح المعنوية للأوكرانيين في توقيت بالغ الصعوبة من الصراع الممتد منذ أربعة شهور، سيضع القادة الأوروبيون أوكرانيا رسميا على الطريق الطويل نحو عضوية الاتحاد الأوروبي التي تعارضها روسيا منذ وقت طويل.

وقال زيلينسكي إنه تحدث مع عدد من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الامر وأنه سيجري المزيد من المحادثات اليوم الخميس، مؤكدا في خطاب لجمهور في أمستردام عبر رابط فيديو إن الاوكرانيين يتستحقون هذه العضوية.

وبالرغم من ان دبلوماسيون يعتبرون ان عضوية أوكرانيا في الاتحاد الاوروبي ستستغرق عقدا أو ما يزيد على ذلك للوفاء بمعايير الانضمام إلى التكتل، لكن زعماء الاتحاد يقولون إنه يتعين على الكتلة تقديم بادرة تعترف بتضحيات الأوكرانيين.

هذا بينما أكد مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن قادة مجموعة الدول السبع وحلف شمال الأطلسي سيسعون إلى زيادة الضغوط على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا في اجتماعات الأسبوع المقبل.