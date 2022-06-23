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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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العراق.. مدير مكتب العالم: الاطار التنسيقي يسعى لمنح الكتلة الصدرية عددا من المناصب لكن لا مؤشرات على موافقة التيار الصدري
العراق.. مدير مكتب العالم: انسحاب الكتلة الصدرية تم من البرلمان وهناك مناصب سيادية لا زالت الكتلة تتولاها
لافروف: موسكو وطهران ترفضان الغاء واشنطن للقانون الدولي وسياسة فرض العقوبات الأحادي على الدول المستقلة
لافروف: ناقشت مع أميرعبداللهيان تنمية التعاون في مجال النقل والمواصلات والجمارك اضافة الى مشروع محطة بوشهر الذرية
لافروف: وثيقة التعامل الاستراتيجي ستحدد مستوى تعاون وعلاقات موسكو وطهران على مدى العقدين القادمين
أمير عبداللهيان: نقلت رسائل من نظيري الأوكراني الى وزير الخارجية الروسي
أمير عبداللهيان: الحرب ليس حلا في أوكرانيا ونؤكد على الحل الدبلوماسي
أمير عبداللهيان: ندعو الطرف الآخر ليكون واقعيا لاحياء الاتفاق النووي
أمير عبداللهيان: نشكر الصين وروسيا لمعارضتهما قرار الوكالة الذرية
أمير عبداللهيان: بحثت مع لافروف الغاء تأشيرات الدخول المتبادلة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-06-2022
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الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.