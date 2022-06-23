الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
١١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-06-2022

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-06-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التمسك بحق العودة يؤرق الصهاينة ويقض مضاجعهم

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-06-2022

العراق.. جرس البرلمان يرن لدعوة النواب إلى دخول الجلسة "الاستثنائية"

شاهد بالفيديو.. نصاب جلسة البرلمان العراقي يكتمل؛ لكن..

الولايات المتحدة ..مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية في ولاية غرب فيرجينيا

كتلة الوفاء للمقاومة سمّت ميقاتي لتشكيل الحكومة