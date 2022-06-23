ما خلفيات الدعوة الصهيونية لطرد الفلسطينيين من بلادهم؟

خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث في لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان خروج الصوت العنصري الواضح جداً والمعبر عن ذاته بهذه الوقاحة، سرعان ما تراجع عنه لانه خائف من اسقاط الحكومة، ومعنى ذلك ان المبادئ لا تلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالسياسة داخل الكيان الصهيوني، بل اكثر من ذلك هي تذهب باتجاه المصالح لدرجة انه يمكن التنازل عن جوهر المعتقد والتفكير الصهيوني فيما يتعلق بتحقيق مكاسب سياسية.

واوضح ما ان فعله نائب الوزير هو تعبير صارخ وحقيقي بالرغم من كل التحالف الانسجام الموجود فيما يتعلق بمواجهة عنصرية نتنياهو، لكن جوهر الامر هناك دائماً نظرة عنصرية ومتطرفة الى الفلسطينيين، وكشف حقيقة توجهات الحزب اليميني.

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يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6236853