الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
١٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ما خلفيات الدعوة الصهيونية لطرد الفلسطينيين من بلادهم؟

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، ان التقرير الذي ورد عن دعوة نائب وزير في حكومة بينيت الى طرد الفلسطينيين من بلادهم، انما تكشف التناقضات التي تحملها العقلية الصهيونية فيما يتعلق بمصلحة التعاون مع الفلسطينيين تحديداً من بوابة هذه الحكومة.

خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث في لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان خروج الصوت العنصري الواضح جداً والمعبر عن ذاته بهذه الوقاحة، سرعان ما تراجع عنه لانه خائف من اسقاط الحكومة، ومعنى ذلك ان المبادئ لا تلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالسياسة داخل الكيان الصهيوني، بل اكثر من ذلك هي تذهب باتجاه المصالح لدرجة انه يمكن التنازل عن جوهر المعتقد والتفكير الصهيوني فيما يتعلق بتحقيق مكاسب سياسية.

واوضح ما ان فعله نائب الوزير هو تعبير صارخ وحقيقي بالرغم من كل التحالف الانسجام الموجود فيما يتعلق بمواجهة عنصرية نتنياهو، لكن جوهر الامر هناك دائماً نظرة عنصرية ومتطرفة الى الفلسطينيين، وكشف حقيقة توجهات الحزب اليميني.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6236853

روابط ذات صلة

أزمة الإحتلال السياسية..أعمق من إنتخابات مبكرة 

ما أسباب انهيار حكومة نفتالي بينيت؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هل سيتمكن النواب الجدد في البرلمان العراقي من طبيعة تغيير التحالفات

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.. احتجاج أمام سفارة البحرين في لندن

جريمة جديدة أمام المارة في مصر

العميد محمد كاظمي رئيساً لجهاز استخبارات الحرس الثوري في إيران

كيف يقرأ الرد الإيراني بالهجوم السيبراني، والقبض على شبكة عملاء للموساد؟

ما خلفيات الدعوة الصهيونية لطرد الفلسطينيين من بلادهم؟