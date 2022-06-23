الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
١٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد محمد كاظمي رئيساً لجهاز استخبارات الحرس الثوري في إيران

العميد محمد كاظمي رئيساً لجهاز استخبارات الحرس الثوري في إيران
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

 أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد رمضان شريف تعيين العميد محمد كاظمي رئيسا لجهاز الاستخبارات حرس الثورة الاسلامية.

العالم – إيران

وبحکم من اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية في إيران، تم تعيين العميد محمد كاظمي رئيساً لجهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران.
وأضاف العميد رمضان شريف: "بأمر من اللواء حسين سلامي تم تعيين حجة الإسلام والمسلمين حسين طائب، الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري، مستشارا للقائد العام للحرس الثوري".
يذكر أن الرئيس الجديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري كان سابقاً يترأس "منظمة حماية استخبارات الحرس الثوري" لسنوات عديدة، ولديه خبرة واسعة في مجال الأمن والاستخبارات.
كما أن حجة الإسلام والمسلمين حسين طائب بالإضافة إلى سنوات عديدة من أداء الأدوار الفعالة والقيِّمة في منظمة استخبارات الحرس والنيابة الاجتماعية والثقافية للحرس الثوري، يرأس أيضاً منظمة التعبئة.

روابط ذات صلة

سلامي: أميركا تسعى للهروب بكرامة من العالم الإسلامي

قائد الحرس الثوري: لن نسمح بان تصل يد العدو الى نطاق أمننا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هل سيتمكن النواب الجدد في البرلمان العراقي من طبيعة تغيير التحالفات

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.. احتجاج أمام سفارة البحرين في لندن

جريمة جديدة أمام المارة في مصر

العميد محمد كاظمي رئيساً لجهاز استخبارات الحرس الثوري في إيران

كيف يقرأ الرد الإيراني بالهجوم السيبراني، والقبض على شبكة عملاء للموساد؟

ما خلفيات الدعوة الصهيونية لطرد الفلسطينيين من بلادهم؟