العميد محمد كاظمي رئيساً لجهاز استخبارات الحرس الثوري في إيران

العالم – إيران



وبحکم من اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية في إيران، تم تعيين العميد محمد كاظمي رئيساً لجهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران.

وأضاف العميد رمضان شريف: "بأمر من اللواء حسين سلامي تم تعيين حجة الإسلام والمسلمين حسين طائب، الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري، مستشارا للقائد العام للحرس الثوري".

يذكر أن الرئيس الجديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري كان سابقاً يترأس "منظمة حماية استخبارات الحرس الثوري" لسنوات عديدة، ولديه خبرة واسعة في مجال الأمن والاستخبارات.

كما أن حجة الإسلام والمسلمين حسين طائب بالإضافة إلى سنوات عديدة من أداء الأدوار الفعالة والقيِّمة في منظمة استخبارات الحرس والنيابة الاجتماعية والثقافية للحرس الثوري، يرأس أيضاً منظمة التعبئة.