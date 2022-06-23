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في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب..

احتجاج أمام سفارة البحرين في لندن

احتجاج أمام سفارة البحرين في لندن
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

نظم ناشطون ونواب بريطانيون احتجاجا امس الأربعاء أمام سفارة النظام البحریني وسط العاصمة البريطانية لندن.

العالم- البحرين

وجاء تنظيم الاحتجاج احتفالا باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب ومرور 11 عامًا على إدانة قادة المعارضة البحرانية البارزين.

طالب المحتجون بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين وفي مقدمتهم الأكاديمي الدكتور عبدالجليل السنكيس الذي قضى قرابة عام واحد في إضراب عن الطعام للمطالبة بإعادة بحثه الثقافي الذي صادرته إدارة سجن جو.

رفع الناشطون صور قادة ورموز ثورة 14 فبراير مطالبين السلطات البحرینیة بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع السجناء السياسيين معربين عن تقديرهم لصمودهم داخل السجون.

يذكر أن آلاف السجناء السياسيين تعرضوا للتعذيب داخل سجون آل خليفة وقد استشهد العديد منهم.

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في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.. احتجاج أمام سفارة البحرين في لندن

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