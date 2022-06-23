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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسل العالم: بانتهاء الاستشارات الملزمة تعقد استشارات غير ملزمة ليصار الى تشكيل الحكومة
مراسل العالم: الاستشارات تنتهي عند الخامسة من عصر اليوم
لبنان..مراسل العالم: الرئيس ميقاتي حصل على 34 صوتا حتى الان
مراسل العالم: هناك ارتياح لدى الاطار التنسيقي وهذا ما سينسحب على باقي القوى السياسية
العراق.. مدير مكتب العالم: العرف السياسي لما بعد 2003 سيستمر على صعيد تشكيل حكومة التوافقية السياسية
العراق.. مدير مكتب العالم: الصورة ستكون اكثر وضوحا بعد عيد الاضحى المبارك
العراق.. مدير مكتب العالم: العملية السياسية ستكون على ما يبدو اكثر سلاسة بعد جلسة اضافة النواب البدلاء
العراق.. مدير مكتب العالم: الاطار التنسيقي يسعى لمنح الكتلة الصدرية عددا من المناصب لكن لا مؤشرات على موافقة التيار الصدري
العراق.. مدير مكتب العالم: انسحاب الكتلة الصدرية تم من البرلمان وهناك مناصب سيادية لا زالت الكتلة تتولاها
لافروف: موسكو وطهران ترفضان الغاء واشنطن للقانون الدولي وسياسة فرض العقوبات الأحادي على الدول المستقلة
العراق.. مدير مكتب العالم: الصورة ستكون اكثر وضوحا بعد عيد الاضحى المبارك
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش
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