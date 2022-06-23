مقتل شاب مصري بنيران الجيش في سيناء

العالم- مصر

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان لـ"العربي الجديد"، إن قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الجيش المشاركة في الهجوم على تنظيم ولاية سيناء، الموالي لتنظيم داعش الإرهابي، في مدينة رفح، سقطت على الطريق الدولي بالشيخ زويد.

وأضافت المصادر ذاتها أن القذيفة سقطت على مطعم "عبور الشام"، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين فيه.

وأفادت مصادر طبية بأن الشاب القتيل يدعى أحمد سمير النحال.

وقالت المصادر الطبية لـ"العربي الجديد"، إن "الضحية وصل إلى مستشفى الشيخ زويد عبارة عن أشلاء نتيجة تعرضه لانفجار قذيفة مدفعية بشكل مباشر".

ويشار إلى أن الرصاص العشوائي وقذائف المدفعية التي تطلقها قوات الجيش بشكل عشوائي أزهقت أرواح عشرات المصريين على مدار سنوات الحرب في سيناء منذ عام 2013.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد الدعوات للمواطنين المصريين الذين أجبروا على ترك قراهم خلال السنوات الماضية بالعودة إليها في ظل انحسار تواجد تنظيم ولاية سيناء الإرهابي.