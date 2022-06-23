ليبيا: وليامز تعلن قبول صالح والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

العالم- ليبيا

جاء ذلك بغية مناقشة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

وعبرت وليامز، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، اليوم الخميس، عن سرورها لقبول صالح والمشري لدعوتها، وحيّت رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة.

وفي العشرين من يونيو/حزيران، أعلنت وليامز عن انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمتعلقة بالمسار الدستوري، دون أن يتم إحراز تقدم بشأن التوافق على إطار دستوري للانتخابات.

وعقب ذلك؛ دعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

وجاء فشل اللجنة قبل يوم من نهاية مدة خريطة طريق جنيف، التي وحّدت السلطة التنفيذية في ليبيا، ونتج منها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.