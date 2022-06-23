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مراسل العالم: هناك ارتياح لدى الاطار التنسيقي وهذا ما سينسحب على باقي القوى السياسية

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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