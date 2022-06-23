خطيبة خاشقجي تعلق على زيارة ولي العهد السعودي لتركيا

العالم- اليمن

وقالت “خديجة جنكيز” في تغريدة لها على تويتر: إن “زيارته لبلادنا لا تغير حقيقة أنه مسؤول عن جريمة قتل. الشرعية السياسية التي يحظى بها من خلال زياراته لدول مختلفة كل يوم لا تغير حقيقة أنه قاتل”.

وأضافت في تعليقها “لم يعد جمال (خاشقجي) قصتي، فهذا النضال من أجل العدالة ليس نضالي وحدي. إنه نضال كل إنسان حر ومفكر. لا توجد علاقة دبلوماسية يمكنها أن تضفي الشرعية على هذا الظلم”.

هذا ويعتبر ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” من أوائل المتهمين بالوقوف خلف اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في السفارة السعودية بإسطنبول التركية.