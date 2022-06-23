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مصر.. وفاة 'شيخ المجاهدين' في سيناء

مصر.. وفاة 'شيخ المجاهدين' في سيناء
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة المناضل السيناوي حسن علي خلف من قبيلة السواركة، بشمال سيناء في مصر، والملقب "بشيخ مجاهدي سيناء" بعد رحلة علاج في محافظة الإسماعيلية.

العالم- منوعات

وأعلنت جمعية مجاهدي سيناء، وفاة المناضل السيناوي، حيث أنه تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية، تقديرا لجهوده الوطنية خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن المجاهد السيناوي كان دوره ضمن أدوار ومهام أداها رجال سيناء المدنيين في مناطق سيناء، أثناء فترة احتلالها تحت إشراف وتوجيهات القيادة في تلك الفترة.

كان للشيخ المناضل دور مهم في الوصول إلى نصر أكتوبر1973، حيث نفذ عدة عمليات فدائية ضد العدو الإسرائيلي، قبل أن يتمكن من القبض عليه، والحكم عليه بالسجن 149عاما، وتم تحريره في أبريل 1974 .

يذكر أن الشيخ جهامة قضى سنوات من عمره في سجون الكيان الاسرائيلي لوقوفه ضد الاحتلال الإسرائيلي بسيناء.

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