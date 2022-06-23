كييف تعلن وصول قاذفات الصواريخ الأميركية 'هيمارس'

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وكتب ريزنيكوف في تغريدة "وصلت الهيمارس إلى أوكرانيا. شكرا لزميلي وصديقي لويد اوستن (نظيره الأميركي) لهذه الأدوات القوية" مرفقا رسالته بصورة لمنظومة قاذفات الصواريخ النقالة هذه المنصوبة على مدرعات خفيفة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في 1 حزيران/يونيو تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا تتضمن منظومة صواريخ "هيمارس".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن وجود مخاطر تنجم من تورط دول ثالثة في الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ما يطالب به نظام كييف الدول الغربية يتجاوز حدود اللياقة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض: "بالطبع هذه المخاطر موجودة. ما يطالب به نظام كييف، بشكل قاطع، وبطريقة تجارية، من رعاتهم الغربيين، أولاً، يتجاوز كل حدود اللياقة والتواصل الدبلوماسي، وثانيًا، هو استفزاز مباشر لتوريط الغرب في العمليات العسكرية".