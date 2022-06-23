آخر مستجدات الإستشارات النيابية اللبنانية لتسمية الرئيس المكلف

العالم - مراسلون

وفي حوار مع قناة العالم نوّه مراسلنا الى أنه من المرجح أن تأتي بعد كتلة التغيير، كتلة التنمية والتحرير، المؤلفة من 15 نائبا وهي التي ستعطي أصواتها أيضا الى الرئيس نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وكانت قد انطلقت في قصر بعبدا عند العاشرة من صباح اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة المقبلة في لبنان.

وفي وقت سابق وقبيل بدء الاستشارات التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، الذي أكد أن “المرحلة استثنائية ومن هذا المنطلق، لدينا مرشح هو الرئيس نجيب ميقاتي وهناك مرشح آخر، لكن بما أنه ليس هناك وضوح في المرحلة المستقبلية، لن أسمي أحدا”.

ومن ثم التقى الرئيس عون تكتل “الاعتدال الوطني“، وباسم التكتل قال النائب وليد البعريني “سمينا الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة”.

بينما سمّت كتلة نواب “الكتائب اللبنانية” نواف سلام لتشكيل الحكومة، وقال النائب سامي الجميل: “نحن لا نناور ونتمنى أن تتحمل كل الكتل مسؤولياتها، وتختار رئيس حكومة لديه نهج مختلف”.

من جهته، سمى التكتل “الوطني المستقل” الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال باسم التكتل النائب فريد الخازن: ان “تسمية ميقاتي تمت بعد التشاور بين اعضاء التكتل”، ولفت الى ان “مصلحة البلد تفرض تشكيل حكومة بأسرع وقت وان الرئيس ميقاتي لديه الفرصة لذلك”.

وسمت كتلة “اللقاء الديمقراطي” نواف سلام لتشكيل الحكومة، وقال باسم اللقاء النائب تيمور جنبلاط: “لن نشارك بالحكومة المقبلة”.

بدورها، سمت كتلة “جمعية المشاريع” نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

من جهتها، سمّت كتلة “الوفاء للمقاومة” نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، وتحدث باسم الكتلة رئيسها النائب محمد رعد الذي قال: “موقفنا سهل ممتنع، لبنان اليوم بحاجة إلى حكومة فاعلة وفي الأزمات تتطلب الملصحة الوطنية توفير الفرص من أجل تأليف حكومة تواجه الاستحقاقات وشخصية الرئيس المكلف من شأنها تعزيز الفرص لهذه الغاية”.

كما سمى النائب عماد الحوت الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة.

بدورها، لم تسم كتلة “الجمهورية القوية” أحدا لتشكيل الحكومة المقبلة، كما ان النائب جميل السيد لم يسم أحدا لتشكيل الحكومة المقبلة، كذلك النائب فؤاد مخزومي لم يسم أحدا لتشكيل الحكومة المقبلة.

من جهته، قال النائب ميشال معوض “سمينا نواف سلام لتشكيل الحكومة المقبلة”.

وأعلن النائب حسن مراد بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة أنه لم يسم أحدا لتشكيل الحكومة المقبلة.

وسمى النائب جان طالوزيان الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة.

من جهته، النائب عبد الرحمن البزري لم يسم أحدا لتشكيل الحكومة المقبلة، وكذلك النائب أسامة سعد لم يسم أحدا لتشكيل الحكومة المقبلة، كما ان النائب ميشال ضاهر لم يسم أحدا لتشكيل الحكومة المقبلة.

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