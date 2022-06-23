الصحة الإيرانية: تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا

العالم - إيران



وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، إلى 141 ألفا و377 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و235 ألفا و696 شخصا.

وأضافت أن 237 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت أن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 61 ألف و148 شخصا لغاية الآن.

وحول عملية التطعيم العام ضد فيروس كورونا الوبائي، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها الخمیس، توزيع 150 مليونا و289 ألفا و316 جرعة (الأولى والثانية والثالثة) على صعيد البلاد.