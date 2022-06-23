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إيران ترسل شحنة جديدة من المساعدات لمنكوبي زلزال أفغانستان 

إيران ترسل شحنة جديدة من المساعدات لمنكوبي زلزال أفغانستان 
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير عام جمعية الهلال الأحمر في محافظة سيستان وبلوشستان في شرق إيران عن إعداد شحنة من المساعدات الإنسانية لإرسالها لمنكوبي الزلزال في أفغانستان.

العالم - إيران

وأضاف علی رضا میربهاء‌الدین اليوم الخميس لوكالة إرنا أن شحنة المساعدات الإنسانية هذه تشمل المواد الغذائية و 600 خيمة إغاثة، وسيتم إرسالها لمنكوبي الزلزال في منطقة خوست في أفغانستان.

وكان الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أعلن عن إرسال شحنة مساعدات إغاثية وإنسانية، من بينها ألف طرد غذائي وألف خيمة إغاثة لمنكوبي الزلزال في أفغانستان.

وأعرب يعقوب سليماني عن تعازيه بمصرع العديد من المواطنين الأفغان في حادث الزلزال الذي ضرب مدينة خوست فجر الأربعاء، مضيفا: سيتم إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان ، تتضمن 400 خيمة إغاثة و 800 قطعة موكت.

وتابع الأمين العام للهلال الأحمر: "هذه الشحنة سترسل من طهران الليلة (ليلة الأربعاء الخميس) على متن طائرات تابعة للجيش الإيراني، بالإضافة إلى شحنة أخرى سترسل إلى أفغانستان براً من محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق إيران) تضم 1200 قطعة موكت، و 1000 رزمة غذائية و 600 خيمة إغاثة".

يذكر أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة خوست جنوب شرق أفغانستان فجر الأربعاء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص.

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