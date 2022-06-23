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بلومبيرغ:

قطر تسعى للحصول على عقد غاز طويل الأمد من الاتحاد الأوروبي

قطر تسعى للحصول على عقد غاز طويل الأمد من الاتحاد الأوروبي
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الإعلامية بأن قطر قد تطلب من الاتحاد الأوروبي توقيع عقد طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال.

العالم- قطر

يقول تقرير "بلومبيرغ": إن "قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ستطلب من دول الاتحاد الأوروبي توقيع عقود طويلة الأجل".

تشير مصادر الوكالة إلى أن اتفاق ألمانيا الأخير بشأن صفقة مدتها 20 عامًا لتوريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة قد عزز احتياطيات قطر من حيث تعزيز مطالبها.

وفقا لـ"بلومبيرغ"، بذلك تساهم خطط أوروبا لإيجاد بديل للغاز من روسيا، حيث يمكن أن تكون قطر، التي تخطط لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات لزيادة الإنتاج في السنوات الخمس المقبلة، جزءًا أساسيًا من حل المشكلة.

ومع ذلك، كما هو محدد في التقرير، فإن المقترحات القطرية "قاسية" للغاية، لأنها توفر للمشترين فرصة ضئيلة لإعادة توجيه الإمدادات، على عكس العقود مع الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب دول الاتحاد الأوروبي إطارًا زمنيًا أقصر لتحقيق أهداف الحد من التلوث في المنطقة. في الوقت ذاته، توقفت المفاوضات بشأن توقيت الواردات، بحسب مصادر التقرير، منذ مارس/آذار.

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