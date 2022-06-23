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أمير عبداللهيان:اقتربنا من التوصل لاتفاق لكن الأمريكيين قالوا إنه يجب إضافة عبارة أن من يحذف من قائمة الحظر قد يعاد إليها لأسباب أخرى غير نووية

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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