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مصادر لبنانية : 54 نائباً يسمون الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة بعد نهاية الاستشارات النيابية

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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