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السفارة السورية في لبنان تكشف تفاصيل الاعتداء على عمال سوريين

السفارة السورية في لبنان تكشف تفاصيل الاعتداء على عمال سوريين
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال مصدر في السفارة السورية في لبنان بخصوص حادثة اعتداء على عمال سوريين في بلدة مجدل العاقورة في قضاء جبيلوو التي أثارت استياء واسعا، إنه تم توقيف المعتدي والتحقيق فيما جرى.

العالم - سوریا

وبحسب صحيفة الوطن السورية أضاف المصدر: "السفارة بادرت مباشرة بالتدخل وأجرى السفير علي عبد الكريم علي اتصالات مع الجهات المعنية في لبنان حيث جرى توقيف المعتدي، علما أن الاعتداء جرى بحق مواطنين سوريين ولبنانيين".

وتابع المصدر قائلا: "السفارة عين ساهرة على مصالح السوريين، وتشيد بتعاون الجهات اللبنانية المختصة والتي تحركت مباشرة وألقت القبض على المعتدي، وهذا التعاون متواصل بين السفارة وهذه الجهات التي تتعاون على الدوام سواء في هذا الحادث أو حوادث مشابهة تحصل".

وأوضح المصدر أن ما جرى حادث فردي والمعتدى عليهم هم سوريون ولبنانيون، والسفارة حريصة على العلاقات الأخوية بين البلدين ومثل هذه الحوادث فردية ولاتعبر عن طبيعة العلاقة الأخوية القائمة بين البلدين.

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