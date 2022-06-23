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واخيراً... ميقاتي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

وسط تشتت واضح وعجز لدى بعض الكتل النيابية من ايصال رئيس مكلف لتشكيل حكومة لبنانية لا سيما كتلتي القوات واللقاء الديمقراطي ومعهم ما يسمى بنواب التغيير حسمت الكتل الاخرى وعلى رأسها الثنائي الشيعي وحلفاءهم الامر بتسمية نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا لتشكيل حكومة جديدة.

العالم - مراسلون

ورغم تدخل السفير السعودي وتجاوزه للبرتوكولات الدبلوماسية والتسويق المباشر للسفير نواف سلام الذي لم يحظ باكثرية تضعه في موقع التكليف.

المراقبون اعتبرو ان المدة الفاصلة عن الاستحقاق الرئاسي قصيرة وقد لا يتمكن اي رئيس مكلف من انجاز التشكيل بسبب التناقضات والانقسام الذي يسود القوى السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني.

الجدير ذكره ان عمر الحكومة المنتظرة لم يتعد الاربعة اشهر لارتباطه بالانتخابات الرئاسية في اوخر تشرين الاول المقبل ما يضع امام تحد كبير بسبب تراكم الملفات المأزومة لا سيما حق لبنان في ثروته النفطية وترسيم الحدود البحرية الى صندوق النقد الدولي وشروطه المذلة.

هذا بالاضافة الى الملفات الاقتصادية والمالية ابرزها اموال المودعين، وسط استفحال الوضع المعيشي وتعثر العديد من القطاعات الحيوية التي باتت تهدد امن لبنان المجتمعي لما لها من تداعيات مباشرة على المواطن اللبناني .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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