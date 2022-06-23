الصحة العالمية: الاجتماع الطارئ حول جدري القردة ما زال مستمرا

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وأفادت وسائل إعلام بأن المنظمة اعتبرت تفشي الفيروس الجديدة جائحة عالمية مع أكثر من 3500 حالة في 58 دولة وتتوسع بسرعة عبر القارات.

وغردت المنظمة عبر "تويتر" بأن الاجتماع الأول للجنة الطوارئ بشأن تفشي مرض جدري القردة مستمر حاليا.

وفقا لرويترز، ستقرر منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس ما إذا كانت ستعلن أن مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، مما أثار انتقادات من كبار العلماء الأفارقة الذين يقولون إنها كانت أزمة في منطقتهم منذ سنوات.

وأضافت: "طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً" هي أعلى مستويات التأهب لدى منظمة الصحة العالمية. لا تعلن الوكالة عن الأوبئة، لكنها بدأت في استخدام المصطلح لوصف COVID-19 في مارس 2020.