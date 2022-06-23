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رئيسة البرلمان الأوروبي : الاتحاد الأوروبي يشهد يوما تاريخيا بالتصويت على منح أوكرانيا صفة مرشح لعضويته

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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