المحكمة العليا الأمريكية تلغي قانون فرض قيود على حمل السلاح

العالم ـ الِأميركيتان

وقال القاضي كلارنس توماس، إن "حمل السلاح في الأماكن العامة حق دستوري لأغراض الدفاع عن النفس".

وأضاف :"لا توجد قيود تاريخية على الحق في حمل السلاح، لأنه لم يتم وضع قيود على الإطلاق لمنع أي شخص من حمل السلاح في الأماكن العامة إذا فعل ذلك للدفاع عن النفس".

وشهدت الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، حوادث إطلاق نار خلفت عشرات الضحايا وسط انقسام داخل المجتمع حول ملف حيازة السلاح داخل البلاد.

وعبّر الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، عن "خيبة أمل شديدة بسبب حكم المحكمة العليا في قضية حمل السلاح التي رفعت ضد ​ولاية نيويورك​"، معتبراً أن "الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا يتعارض مع المنطق والدستور، وينبغي أن يكون مصدر إزعاج شديد لنا جميع".