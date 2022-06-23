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أمير عبداللهيان اكد اهتمام طهران ومسقط بتطوير العلاقات الثنائية مشددا على متابعة وتنفيذ الاتفاقات التي ابرمتا خلال زيارة الرئيس رئيسي لمسقط

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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