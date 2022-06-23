لافروف: عرضنا على الغرب التعاون في ولكنهم لا يريدون!

العالم - أوروبا

وقال لافروف في مقابلة مع شركة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في بيلاروس: "أعتقد أن الغرب الآن في حالة عصبية. فليتعاملوا مع الأمر بأنفسهم. لقد فعلنا كل ما يعتمد علينا".

وأضاف الوزير الروسي: "لقد عرضنا ولا نزال نعرض تعاونا صادقا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. هم لا يريدون ذلك".

وأشار في حديثه عن أزمة الغذاء إلى أن "العواء الديماغوجي المنافق" عن "أن الغذاء والأسمدة لا يخضعان للعقوبات معروف للجميع".

وأوضح لافروف: "نعم، الغذاء على هذا النحو غير موجود (في العقوبات)، ولكن جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصوله إلى المشتري تخضع للعقوبات". وأشار في هذا الصدد إلى أن "الأمريكيين عادوا بسرعة إلى رشدهم ورفعوا العقوبات عن الأسمدة. والآن هناك بعض التدفقات السلعية".

وخلص الوزير إلى أن "الاتحاد الأوروبي يثق ثقة عمياء في صوابه وفي معصوميته. وعلى عكس الفطرة السليمة، فإنهم كل يوم "يدقون باستمرار في نقطة واحدة": يجب عليهم إلحاق "هزيمة" بروسيا، وعلى ما يبدو، ببيلاروس أيضا".