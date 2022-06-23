تخت روانجي: نقف الى جانب الشعب الافغاني

العالم - إیران

واشار الدبلوماسي الايراني البارز يوم الخميس في اجتماع مجلس الأمن بشأن أفغانستان، إلى التطورات وأهمية تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد وأضاف: "إن الحاجة المطلقة إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تجسد حقًا مجتمعا متعدد الأعراق في هذا البلد أمر واضح تمامًا".

تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان يعتبر عنصراً حيوياً في الاعتراف الدولي

وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "إن شعب أفغانستان يتمتع بخلفيات دينية وعرقية مختلفة ، وخاصة جيل الشباب الذي سيقود أفغانستان في المستقبل ، يجب أن يتأكد من أن لديهم ما يقولونه في شؤون بلادهم ولن يكون هذا ممكنا ما لم يتم تشكيل حكومة شاملة تولي اهتماما كافيا للهياكل السياسية والاجتماعية في أفغانستان التي يمكن أن تشمل الناس من جميع الطبقات ، بما في ذلك الأعراق والرجال والنساء والشباب."

وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة: "ومع ذلك ، على الرغم من الطلبات الدولية المتكررة ، لم تتمكن طالبان بعد من بذل جهود كبيرة لضمان الإدماج السياسي والعرقي الحقيقي للحكومة وإن إقامة حكومة شاملة في أفغانستان شرط أساسي ومكون حيوي للاعتراف الدولي.

إيران تستضيف ملايين اللاجئين وتتلقى أقل مساعدات دولية

وشدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة على أن جمهورية إيران الإسلامية ، بصفتها جارة لأفغانستان ، تقف إلى جانب شعب أفغانستان وتوظف طاقاتها ومواردها للتغلب على التحديات التي واجهها هذا الشعب على مدى العقود الأربعة الماضية.

وقال إن إيران استضافت ملايين اللاجئين وللاسف انها تلقت أقل مساعدات دولية منذ 40 عامًا. كان أحدث مثال على جهود إيران هو التطعيم الواسع النطاق ضد كورونا للافغانيين الذين يعيشون في إيران. وشدد المندوب الإيراني على أن جيران أفغانستان ، بما في ذلك إيران ، يجب ألا يتحملوا جميع الضغوط المتعلقة باستقبال اللاجئين الأفغان ، وعلى الدول الأخرى ايضا أن تستقبل اللاجئين.

وشدد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة على أهمية استمرار تعاطي المجتمع الدولي مع أفغانستان ، لا سيما في دعم الاحتياجات الإنسانية للشعب ، ودعا المجتمع الدولي ، ولا سيما الدول المانحة ، إلى مواصلة تقديم كل المساعدات الممكنة والضرورية للشعب الأفغاني.

وصرح تخت روانجي: لقد أرسلت جمهورية إيران الإسلامية أكثر من 30 شحنة مساعدات إنسانية لشعب أفغانستان في الأشهر القليلة الماضية.

الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة يجب ألا يكون مسيسًا أو مشروطًا

كما شدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة على أن الأصول الأفغانية المجمدة ملك للشعب وأن تحريرها وهو أمر حيوي لمساعدة الاقتصاد الأفغاني ، ولا ينبغي أن يكون مشروطًا سياسيا ابدا.

وقال "نؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات مثل إعادة فتح قنوات وموارد الدعم المالي وغير النقدي للشعب الأفغاني ، وكذلك استكشاف بدائل حقيقية لتحرير الأصول المالية لأفغانستان وتحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية القانونية".

عقوبات مجلس الأمن لاينبغي ان تحول دون التعاون الإنساني والاقتصادي

وشدد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة على أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على أفراد وكيانات محددوة في أفغانستان يجب ألا تعرقل التعاون الإنساني أو الاقتصادي أو التنموي مع أفغانستان.

الإعراب عن القلق إزاء الأعمال الإرهابية الأخيرة

واعرب تخت روانجي عن قلقه إزاء الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان ، قائلاً إن الهجمات المنسوبة إلى تنظيم داعش والجماعات التابعة له في افغانستا قد ازدادت ويؤكد هذا الاتجاه استمرار دعوة المجتمع الدولي لطالبان للالتزام بمحاربة الإرهاب والتأكد من أن أفغانستان لم تعد ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة التي تقف وراء الاعمال الارهابية ليس فقط في أفغانستان بل في جميع أنحاء المنطقة .

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: "من الضروري والحيوي بنفس القدر إعطاء الأولوية لجهود مكافحة تهريب المخدرات حيث تتأثر إيران بشكل مباشر سنويا بهذا التهديد وتدفع ثمناً باهظاً مقابل ذلك.

الترحيب بقرار طالبان حظر المخدرات

وقال الدبلوماسي البارز للجمهورية الإسلامية الايرانية: "نرحب بقرار طالبان حظر المخدرات" ومع ذلك ، لا تزال هناك مخاوف بشأن تأثير تجارة المخدرات غير المشروعة ، بالنظر إلى حقيقة أن طالبان لم تتخذ التدابير الاحترازية اللازمة ، فضلا عن الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بضبط ومصادرة المخدرات واعتقال المتاجرين بها.

مواصلة التشاور مع جيران أفغانستان والشركاء الإقليميين والدوليين

وقال تخت روانجي إن تقرير الأمين العام أظهر أن العديد من قرارات طالبان قوضت حقوق الإنسان الأساسية ، وخاصة حقوق النساء والفتيات ويجب على طالبان حماية حقوق الإنسان ، وخاصة حقوق المرأة والأقليات ، وكذلك الحق في التعليم.

وأضاف أن جمهورية إيران الإسلامية تواصل التشاور مع جيران أفغانستان وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين ، بما في ذلك الأمم المتحدة ، لمساعدة أفغانستان في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل. وختم بالقول إن إيران تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لتعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان وفقا لتفويضها.