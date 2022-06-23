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قمة الاتحاد الأوروبي تمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح لعضوية الاتحاد

قمة الاتحاد الأوروبي تمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح لعضوية الاتحاد
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، أن قمة الاتحاد الأوروبي وافقت على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشح لعضوية الكتلة.

العالم - أوروبا

كما أكد رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمة اليوم، منح أوكرانيا ومولدوفا مكانة دولة - مرشحة للانضمام إلى الكتلة.

وكتب ميشيل على تويتر: "اتفاق. قرر المجلس الأوروبي لتوه منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وقررت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، التوصية بمنح أوكرانيا وضع دولة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفقا لشروط معينة، منها تنفيذ العديد من الإصلاحات المهمة في البلاد. وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن ثقتها في أن الأوكرانيين "مستعدون للموت من أجل المنظور الأوروبي"، وتمنت أن "يعيشوا معنا الحلم الأوروبي". وفي فرنسا أوضحوا أن وضع المرشح سيكون بداية لعملية تفاوض طويلة بشروط معينة.

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قمة الاتحاد الأوروبي تمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح لعضوية الاتحاد

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