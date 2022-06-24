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وزيرة الطاقة الأمريكية تدعو شركات النفط في البلاد لزيادة الانتاج

وزيرة الطاقة الأمريكية تدعو شركات النفط في البلاد لزيادة الانتاج
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض أن وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم دعت شركات النفط الأمريكية الكبرى لزيادة إنتاج النفط من أجل خفض أسعار الوقود في البلاد.

العالم - الأميرکيتان

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إلى عدم اتخاذ القرار بشأن الحظر المؤقت على تصدير الوقود من الولايات المتحدة.

وقبل ذلك، جاء في بيان صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية في أعقاب لقاء الوزيرة مع ممثلي الشركات الأمريكية، يوم الخميس، أن غرانهولم أشارت خلال اللقاء إلى أنه على الشركات النفطية أن "تقترح السبل لضمان أمن الطاقة والتوريدات".

وأضاف البيان أن الوزيرة أكدت بوضوح أن الإدارة الأمريكية تعتبر من الضروري زيادة العرض لضمان كمية أكبر من البنزين في محطات التعبئة بأسعار أدنى.

وكلفت غرانهولم مساعديها بمواصلة العمل مع الشركات على إيجاد حل للقضايا المتعلقة بعرض الوقود وأسعاره، وتعزيز أمن الطاقة في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا في وقت سابق الشركات الأمريكية لزيادة تكرير النفط في ظل الأسعار المرتفعة للوقود، وأيد إلغاء ضريبة الوقود الفدرالية لمدة أشهر.

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