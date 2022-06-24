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"الديمقراطي الكردستاني": حواراتنا مع الاتحاد لحسم منصب رئيس الجمهورية وصلت لمراحل متقدمة

الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، الخميس، الوصول لمراحل متقدمة لحسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي، فيما شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاقات التي سيتم تشكيل الحكومة الجديدة على أساسها.

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان إن "مبادئ التوازن والتوافق والشراكة نقاط أساسية يطالب بها الديمقراطي منذ بدء العملية السياسية في العراق بعد 2003 ويشدد على ضرورة الالتزام بها من قبل الشركاء لضمان الاستقرار السياسي".

وأضاف، أن "الديمقراطي يشدد على وجوب تطبيق الدستور بعملية تشكيل الحكومة وأن يكون المبدأ الأساسي للاتفاقات السياسية على أن تكتب الاتفاقات ببنود واضحة وصريحة، والحقيقة أن سبب الانسداد السياسي هو التنصل عن الاتفاقات التي تشكلت على أساسها الحكومات السابقة".

وأكد أن "عملية تشكيل الحكومة يجب أن تراعي الاستحقاق الانتخابي أيضاً ونعتقد أن التفاهمات السياسية كفيلة بحسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء ومشاركة الديمقراطي وتحالف السيادة في جلسة اليوم هدفها إيجاد حلول للانسداد السياسي".

وحول منصب رئيس الجمهورية أكد سليمان أن "الحوارات واللقاءات مع الاتحاد الوطني وصلت لمراحل متقدمة ونعتقد أن الأمر سيحسم في الأيام المقبلة وأن يتم توحيد الرؤية داخل البيت الكردي بعد حسم النقاط الخلافية بين الديمقراطي والاتحاد".

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"الديمقراطي الكردستاني": حواراتنا مع الاتحاد لحسم منصب رئيس الجمهورية وصلت لمراحل متقدمة

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